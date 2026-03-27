Schwacher Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite mittags

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,42 Prozent leichter bei 21 103,95 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,565 Prozent auf 21 287,19 Punkte an der Kurstafel, nach 21 408,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21 293,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 072,61 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 4,05 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 593,10 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 804,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,17 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 072,61 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nortech Systems (+ 16,16 Prozent auf 11,50 USD), Methanex (+ 7,48 Prozent auf 63,91 USD), SIGA Technologies (+ 7,46 Prozent auf 5,33 USD), Lifetime Brands (+ 5,77 Prozent auf 4,95 USD) und Hooker Furniture (+ 4,05 Prozent auf 12,33 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Innodata (-9,54 Prozent auf 37,09 USD), Sangamo Therapeutics (-6,86 Prozent auf 0,32 USD), SMC (-6,72 Prozent auf 375,00 USD), Align Technology (-6,41 Prozent auf 165,96 USD) und DexCom (-5,90 Prozent auf 62,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 21 102 324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at