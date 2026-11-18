Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,91 Prozent schwächer bei 50 295,47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,890 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,24 Prozent fester bei 51 386,98 Punkten in den Handel, nach 50 759,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50 029,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50 637,70 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 3,77 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 002,41 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 53 343,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 091,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,95 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 4,81 Prozent auf 122,57 USD), Amazon (+ 3,71 Prozent auf 267,45 USD), Cisco (+ 2,44 Prozent auf 97,43 USD), Nike (+ 2,40 Prozent auf 36,71 USD) und Honeywell Technologies (+ 2,27 Prozent auf 223,93 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-9,10 Prozent auf 354,21 USD), Chevron (-4,30 Prozent auf 206,84 USD), Merck (-3,38 Prozent auf 138,53 USD), Salesforce (-2,90 Prozent auf 188,87 USD) und Amgen (-2,50 Prozent auf 446,46 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 44 743 339 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at