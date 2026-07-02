Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,30 Prozent leichter bei 29 421,23 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,102 Prozent auf 29 778,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29 809,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 367,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30 044,50 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,379 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 660,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 045,53 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 641,89 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,72 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,01 Prozent auf 99,98 USD), Palantir (+ 11,02 Prozent auf 129,53 USD), Workday (+ 9,17 Prozent auf 133,65 USD), PDD (+ 8,93 Prozent auf 83,09 USD) und Netflix (+ 7,63 Prozent auf 76,85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CrowdStrike (-74,09 Prozent auf 197,71 USD), Nebius (-22,61 Prozent auf 213,74 USD), Teradyne (-20,21 Prozent auf 386,07 USD), KLA (-19,94 Prozent auf 241,54 USD) und Sandisk (-19,43 Prozent auf 1 832,02 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 769 854 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,250 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,78 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at