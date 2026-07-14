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Index-Performance 14.07.2026 12:26:43

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag schwächer

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag schwächer

Der CAC 40 erleidet am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent schwächer bei 8 307,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,448 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,910 Prozent schwächer bei 8 288,50 Punkten, nach 8 364,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 274,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 317,39 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 8 350,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 327,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 808,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 82 590 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 241,801 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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