Schwacher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit Abgaben

Um 12:09 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,40 Prozent auf 8 085,02 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,409 Prozent auf 8 084,61 Punkte an der Kurstafel, nach 8 117,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 033,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 087,55 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 636,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 384,01 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 7 896,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,34 Prozent abwärts. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 85 878 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,284 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at