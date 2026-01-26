Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet den Montagshandel im Minus

Schlussendlich ging der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 8 131,15 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,154 Prozent auf 8 130,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 143,05 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 159,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 106,06 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 8 103,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 8 225,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 7 927,62 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,782 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 252 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 291,931 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent bei der SRTeleperformance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at