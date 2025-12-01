Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung im Minus

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent leichter bei 8 097,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,546 Prozent schwächer bei 8 078,40 Punkten, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 043,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 114,14 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 8 121,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 01.09.2025, einen Stand von 7 707,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 7 235,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 299 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,700 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

