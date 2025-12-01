Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

CAC 40-Marktbericht 01.12.2025 17:59:05

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung im Minus

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung im Minus

Der CAC 40 sank schlussendlich.

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent leichter bei 8 097,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,546 Prozent schwächer bei 8 078,40 Punkten, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 043,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 114,14 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 8 121,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 01.09.2025, einen Stand von 7 707,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 7 235,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 299 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,700 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Stellantismehr Analysen

26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,58 0,30% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,50 1,93% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,67 -0,05% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 644,70 1,30% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,27 1,69% Stellantis
Worldline SA 1,53 0,10% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 097,00 -0,32%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

