Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung im Minus
Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,32 Prozent leichter bei 8 097,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,546 Prozent schwächer bei 8 078,40 Punkten, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 043,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 114,14 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 8 121,07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 01.09.2025, einen Stand von 7 707,90 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 7 235,11 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1 299 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,700 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,58
|0,30%
|Carrefour S.A.
|13,50
|1,93%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,67
|-0,05%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|644,70
|1,30%
|Stellantis
|9,27
|1,69%
|Worldline SA
|1,53
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 097,00
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.