Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Montagssitzung im Minus

Der CAC 40 fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 8 399,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,479 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,154 Prozent höher bei 8 434,07 Punkten, nach 8 421,14 Punkten am Vortag.

Bei 8 435,81 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 399,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 115,75 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 7 665,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der CAC 40 7 589,66 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,50 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 246,887 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at