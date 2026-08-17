Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Blick
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17.08.2026 09:29:30
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten
Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,06 Prozent auf 8 631,64 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,513 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,095 Prozent leichter bei 8 628,62 Punkten, nach 8 636,80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 628,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 642,75 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der CAC 40 mit 7 952,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 7 923,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,33 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 779 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 225,484 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,78 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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