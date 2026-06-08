Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel in der Verlustzone

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,80 Prozent tiefer bei 8 152,18 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,03 Prozent auf 8 133,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 218,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 152,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 121,40 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 112,57 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 7 993,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 7 804,87 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,525 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.at