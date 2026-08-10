Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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10.08.2026 12:26:46
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt am Mittag
Um 12:10 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,05 Prozent auf 8 710,29 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,051 Prozent auf 8 710,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 692,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 721,48 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 8 338,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8 112,57 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7 743,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,29 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 90 640 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,109 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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