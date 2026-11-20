CAC 40
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|Euronext-Handel im Blick
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20.11.2026 17:58:48
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt letztendlich
Schlussendlich stand im Euronext-Handel ein Minus von 1,89 Prozent auf 7 927,75 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,440 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,749 Prozent auf 8 020,19 Punkte an der Kurstafel, nach 8 080,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 029,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 927,75 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 5,46 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 7 838,49 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 8 453,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 981,07 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,26 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 507 426 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 235,666 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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