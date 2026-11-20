Schlussendlich stand im Euronext-Handel ein Minus von 1,89 Prozent auf 7 927,75 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,440 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,749 Prozent auf 8 020,19 Punkte an der Kurstafel, nach 8 080,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 029,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 927,75 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 5,46 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 7 838,49 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 8 453,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 981,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,26 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 507 426 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 235,666 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at