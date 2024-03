Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der CAC 40 fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 8 002,34 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,519 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,531 Prozent leichter bei 7 985,37 Punkten in den Montagshandel, nach 8 028,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 985,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 002,36 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 647,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wurde der CAC 40 mit 7 551,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 7 220,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,26 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 048,09 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Crédit Agricole-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 421,492 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

