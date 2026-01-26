Stellantis Aktie
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt zurück
Um 12:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,37 Prozent auf 8 113,17 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,154 Prozent auf 8 130,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 143,05 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 106,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 139,34 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 8 103,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 8 225,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 927,62 Punkten.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,00 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 101 840 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 291,931 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,05 zu Buche schlagen. Mit 7,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
