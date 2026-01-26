Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Fokus 26.01.2026 12:27:11

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt zurück

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt zurück

Der CAC 40 fällt am Montagmittag.

Um 12:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,37 Prozent auf 8 113,17 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,154 Prozent auf 8 130,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 143,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 106,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 139,34 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 8 103,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 8 225,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 927,62 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,00 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 101 840 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 291,931 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,05 zu Buche schlagen. Mit 7,73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 203,60 -1,83% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 587,70 -0,14% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 54,82 -6,42% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,21 -0,32% Stellantis
Worldline SA 1,51 0,74% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 128,10 -0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen