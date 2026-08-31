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CAC 40-Performance 31.08.2026 15:58:30

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt am Montagnachmittag nach

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt am Montagnachmittag nach

Am ersten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Um 15:40 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,06 Prozent auf 8 396,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,534 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,042 Prozent auf 8 404,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 401,18 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 388,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 427,10 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag imJuli, dem 31.07.2026, den Wert von 8 509,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der CAC 40 8 183,34 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Wert von 7 703,90 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,45 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 258 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 225,361 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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