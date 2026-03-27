Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,15 Prozent tiefer bei 7 680,25 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,307 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,066 Prozent auf 7 774,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 769,31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 677,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 785,46 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,83 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 27.02.2026, einen Stand von 8 580,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 103,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 990,11 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 6,28 Prozent ein. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 102 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 227,496 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at