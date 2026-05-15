Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|CAC 40-Kursentwicklung
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15.05.2026 09:29:07
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Am Freitag gibt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,73 Prozent auf 8 023,28 Punkte nach. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,344 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,980 Prozent auf 8 003,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 082,27 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 003,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 024,69 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,574 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 274,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der CAC 40 8 311,74 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 853,47 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,10 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 223,669 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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