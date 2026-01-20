Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance
|
20.01.2026 17:59:27
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus
Der CAC 40 sank im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 8 062,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,501 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 8 054,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 996,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 062,58 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 151,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 206,07 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 7 733,50 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,62 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 293 945 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 300,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:29
|Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
20.01.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
|
20.01.26
|Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|206,25
|0,00%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|577,30
|2,39%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|58,20
|1,71%
|Stellantis
|8,13
|1,42%
|Worldline SA
|1,51
|-1,95%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 048,39
|-0,18%