Schwacher Handel in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus

So bewegte sich der CAC 40 am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Der CAC 40 sank im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 8 062,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,501 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 8 054,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 996,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 062,58 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 151,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 206,07 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 7 733,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,62 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 293 945 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 300,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

