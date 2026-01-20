Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance 20.01.2026 17:59:27

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus

So bewegte sich der CAC 40 am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Der CAC 40 sank im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 8 062,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,501 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 8 054,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 112,02 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 996,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 062,58 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 151,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 206,07 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 7 733,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,62 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 293 945 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 300,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
20.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
19.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
15.01.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 206,25 0,00% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 577,30 2,39% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 58,20 1,71% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,13 1,42% Stellantis
Worldline SA 1,51 -1,95% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 048,39 -0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen