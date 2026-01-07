Engie Aktie

Engie

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Kursentwicklung im Fokus 07.01.2026 15:59:03

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Minus

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Minus

Der CAC 40 zeigt sich heute wenig verändert.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 8 228,82 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,483 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,170 Prozent höher bei 8 251,44 Punkten, nach 8 237,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 211,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 257,33 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,222 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 8 114,74 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Wert von 7 974,85 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 7 489,35 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 94 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 317,303 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24 Engie Buy Deutsche Bank AG
