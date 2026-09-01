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Index-Performance im Fokus 01.09.2026 15:58:53

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Der CAC 40 gibt heute nach.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,23 Prozent tiefer bei 8 315,11 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,534 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,166 Prozent auf 8 348,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 334,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 372,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 290,35 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 509,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der CAC 40 8 146,59 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der CAC 40 bei 7 707,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,46 Prozent nach oben. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 306 601 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 225,361 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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