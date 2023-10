Schwacher Handel in Paris: CAC 40 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag gab der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 6 888,96 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,147 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,15 Prozent auf 6 835,53 Punkte an der Kurstafel, nach 6 915,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 6 915,24 Punkte, das Tagestief hingegen 6 825,59 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 074,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 315,07 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 26.10.2022, einen Wert von 6 276,31 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 4,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Zählern verzeichnet.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die STMicroelectronics-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 120 954 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 340,098 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit 9,58 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

