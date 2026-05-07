Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich leichter

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,17 Prozent leichter bei 8 202,08 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,252 Prozent auf 8 320,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 299,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 361,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 202,08 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,985 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 908,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, mit 8 273,84 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 626,84 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,084 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 269 498 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,002 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at