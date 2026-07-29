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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Euronext-Handel im Fokus 29.07.2026 17:58:45

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der CAC 40 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,60 Prozent leichter bei 8 408,27 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,404 Prozent stärker bei 8 492,97 Punkten, nach 8 458,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 502,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 379,78 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,408 Prozent abwärts. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 8 367,33 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Stand von 8 072,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 857,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,60 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 673 716 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,179 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie weist mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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