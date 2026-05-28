Schwacher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 8 178,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,394 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,428 Prozent auf 8 172,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 207,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8 192,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 161,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,089 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 8 104,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 788,10 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,208 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 53 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,026 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at