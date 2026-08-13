Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Euronext-Handel im Fokus
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13.08.2026 17:59:18
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsende ab
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 8 650,56 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,543 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,318 Prozent auf 8 702,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 674,94 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 707,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 649,46 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,688 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 364,65 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 8 007,97 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Wert von 7 804,97 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,56 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 618 522 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 235,519 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,60 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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