Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge

Um 15:41 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8 397,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,154 Prozent höher bei 8 434,07 Punkten, nach 8 421,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 435,81 Punkte, das Tagestief hingegen 8 353,06 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Stand von 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Wert von 7 665,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 589,66 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,47 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 98 372 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,887 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at