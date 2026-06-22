Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 aktuell
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22.06.2026 15:59:33
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge
Um 15:41 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,28 Prozent auf 8 397,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,154 Prozent höher bei 8 434,07 Punkten, nach 8 421,14 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 435,81 Punkte, das Tagestief hingegen 8 353,06 Zähler.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Stand von 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Wert von 7 665,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 589,66 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,47 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 98 372 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,887 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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