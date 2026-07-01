Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursentwicklung
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01.07.2026 12:26:55
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge
Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,59 Prozent leichter bei 8 354,44 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,453 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,146 Prozent leichter bei 8 391,69 Punkten, nach 8 403,99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 391,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 352,03 Punkten.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,297 Prozent nach unten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Wert von 8 146,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der CAC 40 7 981,27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 662,59 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,94 Prozent nach oben. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 145 168 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 242,986 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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