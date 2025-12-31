Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|CAC 40-Entwicklung
|
31.12.2025 17:57:50
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge
Letztendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,23 Prozent leichter bei 8 149,50 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,258 Prozent tiefer bei 8 147,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 168,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 118,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 149,50 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,270 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 8 122,71 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 895,94 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 380,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,22 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Crédit Agricole-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,565 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
