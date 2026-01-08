Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Kursentwicklung
|
08.01.2026 09:29:11
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 8 225,65 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,495 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,280 Prozent auf 8 210,90 Punkte an der Kurstafel, nach 8 233,92 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 210,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 228,56 Zähler.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,261 Prozent abwärts. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 8 108,43 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 8 060,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 452,42 Punkten.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 257 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 318,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,13 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
