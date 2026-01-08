Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursentwicklung 08.01.2026 09:29:11

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart

Der CAC 40 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 8 225,65 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,495 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,280 Prozent auf 8 210,90 Punkte an der Kurstafel, nach 8 233,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 210,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 228,56 Zähler.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,261 Prozent abwärts. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 08.12.2025, den Wert von 8 108,43 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 8 060,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 452,42 Punkten.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 257 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 318,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,13 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten