Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart

Der CAC 40 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,56 Prozent auf 8 072,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,409 Prozent tiefer bei 8 084,61 Punkten, nach 8 117,78 Punkten am Vortag.

Bei 8 072,71 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 087,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 636,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 384,01 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 7 896,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,49 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 6 929 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 204,284 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at