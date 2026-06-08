Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter

Wenig Veränderung ist am Nachmittag in Paris zu beobachten.

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 8 215,02 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,413 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 1,03 Prozent leichter bei 8 133,46 Punkten, nach 8 218,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 121,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 223,27 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 7 993,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 7 804,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,242 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 170 468 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 236,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at