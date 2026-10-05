Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start leichter

Der CAC 40 setzt am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag fällt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,46 Prozent auf 7 860,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,624 Prozent schwächer bei 7 847,91 Punkten, nach 7 897,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 847,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 864,42 Zählern.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der CAC 40 bei 8 508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 081,54 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 4,08 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,024 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at