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CAC 40 aktuell 29.09.2026 17:58:48

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der CAC 40 notierte am Abend im Minus.

Letztendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent leichter bei 8 035,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,415 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,095 Prozent höher bei 8 086,16 Punkten, nach 8 078,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 107,28 Punkte, das Tagestief hingegen 8 023,98 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 8 401,18 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 8 367,33 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 880,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,94 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 334 517 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,858 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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