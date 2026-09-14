Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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14.09.2026 09:28:34
Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Start im Minus
Am Montag fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,26 Prozent auf 8 158,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,576 Prozent leichter bei 8 132,63 Punkten, nach 8 179,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 132,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 165,10 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 8 636,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8 350,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 825,24 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,444 Prozent abwärts. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 6 623 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 204,284 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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