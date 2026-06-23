Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
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23.06.2026 12:27:00
Schwacher Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell
Am Dienstag fällt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,58 Prozent auf 8 351,24 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,807 Prozent leichter bei 8 332,30 Punkten, nach 8 400,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 304,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 352,67 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 726,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, notierte der CAC 40 bei 7 537,57 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,90 Prozent nach oben. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 193 644 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 246,416 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,96 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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