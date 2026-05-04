Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Montagmittag

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,43 Prozent schwächer bei 7 998,80 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,371 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,089 Prozent stärker bei 8 122,10 Punkten, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.

Bei 8 122,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 989,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 8 262,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 7 770,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,40 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 148 917 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,224 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at