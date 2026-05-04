ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|CAC 40-Performance
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04.05.2026 12:26:55
Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Montagmittag
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,43 Prozent schwächer bei 7 998,80 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,371 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,089 Prozent stärker bei 8 122,10 Punkten, nach 8 114,84 Punkten am Vortag.
Bei 8 122,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 989,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 8 262,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 7 770,48 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,40 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 148 917 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,224 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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