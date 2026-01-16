Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 mittags

Der CAC 40 notiert am fünften Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 12:10 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,51 Prozent auf 8 270,35 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,532 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,104 Prozent schwächer bei 8 304,46 Punkten in den Handel, nach 8 313,12 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 265,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 313,64 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,863 Prozent zurück. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Stand von 8 106,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 188,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 634,74 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,917 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Bei 8 113,34 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 46 930 Aktien gehandelt. Mit 314,885 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at