Schwacher Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der ATX verlor am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,77 Prozent tiefer bei 6 763,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 194,379 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 6 889,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 885,23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 891,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 749,66 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 733,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der ATX bei 6 258,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 4 647,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 26,37 Prozent. Bei 6 914,35 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 107,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,66 Prozent auf 18,28 EUR), Österreichische Post (+ 0,48 Prozent auf 31,60 EUR), OMV (+ 0,14 Prozent auf 71,95 EUR) und Vienna Insurance (-0,14 Prozent auf 71,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-9,01 Prozent auf 151,40 EUR), Raiffeisen (-4,29 Prozent auf 63,65 EUR), Wienerberger (-3,30 Prozent auf 17,60 EUR), Lenzing (-3,18 Prozent auf 21,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,80 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 649 370 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,391 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at