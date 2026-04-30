STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|ATX-Performance im Blick
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30.04.2026 09:29:19
Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Um 09:12 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,91 Prozent auf 5 780,91 Punkte an der ATX-Kurstafel. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 165,297 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 5 833,61 Punkten, nach 5 833,94 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 764,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 833,61 Punkten lag.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,450 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 293,88 Punkten. Der ATX wies am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Wert von 5 604,90 Punkten auf. Der ATX stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 4 099,29 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,02 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 972,19 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 92,20 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 32,00 EUR), Verbund (+ 0,79 Prozent auf 63,45 EUR), OMV (+ 0,75 Prozent auf 60,45 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 28,35 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Erste Group Bank (-2,79 Prozent auf 97,60 EUR), Raiffeisen (-1,84 Prozent auf 44,82 EUR), voestalpine (-1,80 Prozent auf 42,50 EUR), STRABAG SE (-1,59 Prozent auf 86,80 EUR) und PORR (-1,29 Prozent auf 38,30 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 903 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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