Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,31 Prozent tiefer bei 5 741,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 167,575 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 817,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 817,57 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 822,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 732,40 Punkten lag.
ATX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5 519,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der ATX bei 4 887,18 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Wert von 4 081,59 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,28 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,00 Prozent auf 35,50 EUR), EVN (+ 0,86 Prozent auf 29,35 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 24,80 EUR), Verbund (+ 0,17 Prozent auf 59,50 EUR) und PORR (+ 0,13 Prozent auf 39,85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-3,60 Prozent auf 29,44 EUR), Erste Group Bank (-2,52 Prozent auf 104,50 EUR), Raiffeisen (-1,70 Prozent auf 41,64 EUR), STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 92,80 EUR) und Vienna Insurance (-1,36 Prozent auf 65,10 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 45 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,399 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
