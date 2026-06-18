Schwacher Handel in Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der ATX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent leichter bei 6 552,83 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 179,255 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6 568,90 Punkten in den Handel, nach 6 568,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 551,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 571,92 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,68 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wurde der ATX auf 5 874,59 Punkte taxiert. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 5 425,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 356,26 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6 571,92 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 4,31 Prozent auf 29,05 EUR), STRABAG SE (+ 1,30 Prozent auf 93,80 EUR), Palfinger (+ 1,15 Prozent auf 35,15 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,76 EUR) und Raiffeisen (+ 0,09 Prozent auf 54,55 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen UNIQA Insurance (-3,69 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-1,03 Prozent auf 45,92 EUR), AT S (AT&S) (-0,70 Prozent auf 212,50 EUR), DO (-0,46 Prozent auf 214,50 EUR) und Erste Group Bank (-0,43 Prozent auf 115,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49 653 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,084 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at