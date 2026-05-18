Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX im Blick 18.05.2026 12:26:57

Schwacher Handel in Wien: ATX fällt mittags zurück

Schwacher Handel in Wien: ATX fällt mittags zurück

Der ATX verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Um 12:08 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,46 Prozent auf 5 833,09 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 166,990 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent tiefer bei 5 858,78 Punkten in den Montagshandel, nach 5 859,94 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 858,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 812,18 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5 957,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 820,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 4 438,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 103,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,61 Prozent auf 34,70 EUR), Verbund (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,60 EUR) und BAWAG (+ 0,55 Prozent auf 145,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-3,33 Prozent auf 23,25 EUR), STRABAG SE (-3,31 Prozent auf 87,60 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,80 EUR), Wienerberger (-2,24 Prozent auf 21,84 EUR) und PORR (-2,21 Prozent auf 35,40 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 186 945 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,675 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wienerberger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Wienerberger AG

mehr Analysen
10:00 Wienerberger kaufen Erste Group Bank
14.05.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
14.04.26 Wienerberger Sell UBS AG
07.04.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
25.02.26 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 103,20 2,79% AT & S (AT&S)
BAWAG 146,50 1,03% BAWAG
Erste Group Bank AG 95,95 -1,08% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,85 1,76% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,95 -0,42% Lenzing AG
OMV AG 63,40 0,71% OMV AG
Österreichische Post AG 31,45 1,45% Österreichische Post AG
Palfinger AG 33,85 -2,73% Palfinger AG
PORR AG 34,60 -4,42% PORR AG
Raiffeisen 45,54 -1,30% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 34,65 1,46% Schoeller-Bleckmann
STRABAG SE 87,30 -3,64% STRABAG SE
Verbund AG 62,40 1,22% Verbund AG
Wienerberger AG 22,46 0,54% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 858,95 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen