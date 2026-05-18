Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX im Blick
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18.05.2026 12:26:57
Schwacher Handel in Wien: ATX fällt mittags zurück
Um 12:08 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,46 Prozent auf 5 833,09 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 166,990 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,020 Prozent tiefer bei 5 858,78 Punkten in den Montagshandel, nach 5 859,94 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 858,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 812,18 Punkten lag.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5 957,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 820,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 4 438,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 103,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,61 Prozent auf 34,70 EUR), Verbund (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,60 EUR) und BAWAG (+ 0,55 Prozent auf 145,80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-3,33 Prozent auf 23,25 EUR), STRABAG SE (-3,31 Prozent auf 87,60 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,80 EUR), Wienerberger (-2,24 Prozent auf 21,84 EUR) und PORR (-2,21 Prozent auf 35,40 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 186 945 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,675 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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