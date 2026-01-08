PORR Aktie

PORR

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

ATX aktuell 08.01.2026 09:29:11

Schwacher Handel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart zurück

Der ATX fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 5 397,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158,254 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 5 410,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 410,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 381,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 411,34 Zähler.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0,855 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, den Stand von 5 099,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 702,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, erreichte der ATX einen Wert von 3 638,98 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 0,30 Prozent auf 67,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 104,00 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 24,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 15,50 EUR) und Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 29,66 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-1,21 Prozent auf 39,20 EUR), PORR (-0,89 Prozent auf 33,50 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 205,50 EUR), OMV (-0,59 Prozent auf 47,12 EUR) und EVN (-0,52 Prozent auf 28,55 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 28 436 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 40,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

