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22.06.2026 09:29:12
Schwacher Handel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart zurück
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 6 526,79 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 180,784 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,014 Prozent auf 6 526,69 Punkte an der Kurstafel, nach 6 527,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 546,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 523,11 Punkten.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Stand von 5 982,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5 194,82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der ATX mit 4 334,65 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,96 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 571,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.
Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 232,00 EUR), voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 44,16 EUR), Verbund (+ 0,72 Prozent auf 56,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,69 Prozent auf 87,30 EUR) und CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-1,34 Prozent auf 23,50 EUR), EVN (-1,17 Prozent auf 29,45 EUR), DO (-1,15 Prozent auf 214,50 EUR), Österreichische Post (-1,10 Prozent auf 31,35 EUR) und Erste Group Bank (-1,03 Prozent auf 115,70 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 28 253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 8,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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