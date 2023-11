Schwacher Handel in Wien: ATX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Am Donnerstag notiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent schwächer bei 3 281,91 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 111,360 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 285,52 Punkten in den Handel, nach 3 285,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 276,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 285,52 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,39 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2023, bei 3 158,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, betrug der ATX-Kurs 3 140,75 Punkte. Der ATX wies vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Wert von 3 187,11 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 3,87 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Punkten verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,30 Prozent auf 26,50 EUR), Österreichische Post (+ 1,09 Prozent auf 32,55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,50 Prozent auf 119,80 EUR), Telekom Austria (+ 0,44 Prozent auf 6,83 EUR) und voestalpine (+ 0,08 Prozent auf 25,92 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Wienerberger (-0,54 Prozent auf 25,66 EUR), Lenzing (-0,51 Prozent auf 39,20 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 49,02 EUR), Verbund (-0,35 Prozent auf 84,40 EUR) und OMV (-0,33 Prozent auf 42,37 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 19 543 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 29,183 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at