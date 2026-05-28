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Index-Bewegung 28.05.2026 12:27:03

Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

ATX-Handel am Donnerstag.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,30 Prozent leichter bei 6 077,07 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 171,891 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 6 095,23 Punkten, nach 6 095,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 6 059,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 121,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der ATX einen Stand von 5 779,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 701,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 433,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,55 Prozent aufwärts. Bei 6 167,48 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 6,72 Prozent auf 38,90 EUR), STRABAG SE (+ 0,43 Prozent auf 93,40 EUR), Andritz (+ 0,25 Prozent auf 79,20 EUR), BAWAG (+ 0,13 Prozent auf 153,80 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 101,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Schoeller-Bleckmann (-3,03 Prozent auf 33,55 EUR), EVN (-2,60 Prozent auf 28,10 EUR), Vienna Insurance (-2,40 Prozent auf 61,10 EUR), CA Immobilien (-1,98 Prozent auf 24,70 EUR) und Palfinger (-1,87 Prozent auf 34,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 81 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 39,850 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,30 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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