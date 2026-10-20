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Wiener Börse-Handel im Blick 20.10.2026 12:26:53

Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

ATX-Handel heute.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,31 Prozent schwächer bei 6 421,10 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent schwächer bei 6 506,39 Punkten, nach 6 506,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 506,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 408,51 Punkten verzeichnete.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der ATX noch bei 6 396,80 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 4 612,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,98 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), Lenzing (+ 0,95 Prozent auf 10,62 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 196,20 EUR) und Verbund (-0,08 Prozent auf 66,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR), STRABAG SE (-2,65 Prozent auf 99,10 EUR), Palfinger (-2,21 Prozent auf 26,50 EUR), EVN (-1,89 Prozent auf 28,55 EUR) und Erste Group Bank (-1,81 Prozent auf 108,30 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 490 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,768 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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CA Immobilien 21,55 2,86% CA Immobilien
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Erste Group Bank AG 108,70 -1,45% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,10 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,50 -0,19% Lenzing AG
OMV AG 73,65 -1,01% OMV AG
Österreichische Post AG 30,95 -0,48% Österreichische Post AG
Palfinger AG 27,05 -0,18% Palfinger AG
STRABAG SE 101,40 -0,39% STRABAG SE
Verbund AG 65,55 -0,83% Verbund AG
Vienna Insurance 69,20 2,67% Vienna Insurance

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ATX 6 452,99 -0,82%

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