AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Wiener Börse-Handel im Blick
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20.10.2026 12:26:53
Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,31 Prozent schwächer bei 6 421,10 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent schwächer bei 6 506,39 Punkten, nach 6 506,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 506,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 408,51 Punkten verzeichnete.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6 798,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der ATX noch bei 6 396,80 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 4 612,70 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,98 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), Lenzing (+ 0,95 Prozent auf 10,62 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 196,20 EUR) und Verbund (-0,08 Prozent auf 66,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR), STRABAG SE (-2,65 Prozent auf 99,10 EUR), Palfinger (-2,21 Prozent auf 26,50 EUR), EVN (-1,89 Prozent auf 28,55 EUR) und Erste Group Bank (-1,81 Prozent auf 108,30 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 490 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,768 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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