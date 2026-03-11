ATX
|
5 434,40
|
-18,09
|
-0,33 %
|Wiener Börse-Handel im Fokus
|
11.03.2026 17:59:11
Schwacher Handel in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,60 Prozent tiefer bei 5 419,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,458 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 5 453,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 452,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 382,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 453,01 Zählern.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,168 Prozent nach oben. Der ATX stand vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 5 807,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 173,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 175,61 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,56 Prozent auf 58,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,43 Prozent auf 50,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 90,10 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 63,65 EUR) und Andritz (-0,15 Prozent auf 67,90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-2,82 Prozent auf 36,15 EUR), Vienna Insurance (-2,45 Prozent auf 63,70 EUR), DO (-2,43 Prozent auf 185,00 EUR), EVN (-2,32 Prozent auf 27,35 EUR) und UNIQA Insurance (-1,51 Prozent auf 15,64 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 347 795 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 37,729 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 434,40
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.