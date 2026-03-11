ATX

Wiener Börse-Handel im Fokus 11.03.2026 17:59:11

Schwacher Handel in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX gab zum Handelsschluss nach.

Am Mittwoch notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,60 Prozent tiefer bei 5 419,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 156,458 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 5 453,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 452,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 382,04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 453,01 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,168 Prozent nach oben. Der ATX stand vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 5 807,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 173,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 175,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 202,63 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,56 Prozent auf 58,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,43 Prozent auf 50,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 90,10 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 63,65 EUR) und Andritz (-0,15 Prozent auf 67,90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-2,82 Prozent auf 36,15 EUR), Vienna Insurance (-2,45 Prozent auf 63,70 EUR), DO (-2,43 Prozent auf 185,00 EUR), EVN (-2,32 Prozent auf 27,35 EUR) und UNIQA Insurance (-1,51 Prozent auf 15,64 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 347 795 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 37,729 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
