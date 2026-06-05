Schwacher Handel in Wien: ATX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Freitag fällt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 6 106,19 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 171,326 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 6 116,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 116,53 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 125,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 106,19 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,676 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 800,23 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der ATX bei 5 437,32 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4 415,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,10 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 1,01 Prozent auf 24,04 EUR), Raiffeisen (+ 0,77 Prozent auf 49,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,70 Prozent auf 35,80 EUR), Lenzing (+ 0,43 Prozent auf 23,30 EUR) und Verbund (+ 0,34 Prozent auf 59,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 139,80 EUR), voestalpine (-1,60 Prozent auf 48,00 EUR), Österreichische Post (-1,23 Prozent auf 32,00 EUR), CA Immobilien (-0,42 Prozent auf 23,80 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 21 831 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,035 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at