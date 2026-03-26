Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX-Marktbericht
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26.03.2026 09:29:40
Schwacher Handel in Wien: ATX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent leichter bei 5 374,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 153,573 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 402,99 Zählern und damit 0,030 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 404,63 Punkte).
Bei 5 363,68 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 402,99 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 3,69 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 763,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX-Kurs bei 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der ATX noch bei 4 278,54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,429 Prozent zu. Bei 5 856,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 0,83 Prozent auf 61,10 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,14 Prozent auf 34,70 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 64,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,25 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,43 Prozent auf 53,50 EUR), DO (-3,14 Prozent auf 166,40 EUR), voestalpine (-1,96 Prozent auf 39,00 EUR), Palfinger (-1,43 Prozent auf 34,35 EUR) und Raiffeisen (-1,31 Prozent auf 37,74 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 42 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,568 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
2026 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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